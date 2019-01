Enterré début avril pour le grand public, Google+ sera recyclé dans G Suite

Mercredi, Google a annoncé que Google+ serait officiellement fermé le 2 avril prochain.

À cette date, les comptes et les pages Google+ deviendront inaccessibles aux utilisateurs et le contenu, y compris les photos et les vidéos des archives de l’album, commenceront à être supprimés.

En conséquence, Google incite ses utilisateurs à télécharger et à sauvegarder leur contenu avant sa suppression, tout en précisant que le contenu partagé dans Google Photos ne sera pas impacté.

Concurrent de Slack, Teams et Workplace

Toutefois, Google+ survivra d’une autre manière, et ce sera réservé aux utilisateurs de G Suite, et donc les entreprises. Comme il l’avait annoncé il y a 10 jours, Google compte transformer Google+ en un concurrent de Slack ou de Teams, mais aussi du Workplace de Facebook, avec des fonctions collaboratives directement intégrées dans sa suite bureautique.

Les employés pourront bien sûr communiquer, mais aussi s’échanger des fichiers ou lancer des sondages en interne. Une transformation qui passera par un nouveau design et de nouvelles fonctions dévoilés dans les semaines à venir.