Google met un terme à Inbox suite à la refonte de Gmail

Google va mettre un terme à son client de messagerie électronique Inbox.

La firme de Mountain View explique, dans un billet de blog, qu’elle préfère « se concentrer uniquement sur Gmail et dire adieu à la boîte de réception Inbox à la fin du mois de mars 2019 ».

Souvent à l’avant-garde

Une nouvelle qui devrait donner du vague à l’âme à tous les aficionados de l’app de courrier souvent à l’avant-garde en termes de fonctionnalités avancées et innovantes mais aussi d’ergonomie.

On pense notamment à sa fonctionnalité Highlights qui lui a permis de gagner en interactivité. Les éléments importants de chaque message (informations sur un événement, photos et pièces jointes…) y sont mis en avant et parfois accompagnés de données tirées du Web.

Il peut s’agir d’un point sur le trafic aérien à quelques heures d’un vol ou encore du suivi d’un colis en lien avec un achat récent. Le tout est présenté sous forme de mini-cartes inspirées de celles qu’utilise l’assistant d’informations pratiques Google Now.

Inbox était aussi capable de gérer les appels (“Reminders”), les complètant automatiquement avec des renseignements annexes.

En mars 2016, Inbox héritait également des Smart Reply. Une fonction qui permettait à l’utilisateur de gagner du temps car elle évitait d’avoir à répondre à tous les mails reçus. Ou du moins elle organisait un premier tri entre le besoin d’une réponse courte ou celui d’une contribution plus chronophage.

Un laboratoire d’essai pour Gmail

La refonte complète de Gmail aura finalement eu raison d’Inbox. Le client de messagerie électronique de Google a vampirisé quasiment toutes les fonctionnalités introduites dans Inbox.

Google reconnait que « Inbox by Gmail a été un endroit idéal pour expérimenter de nouvelles idées telles que les snoozing de courriels plus tard, ainsi que les dernières expériences basées sur AI, telles que Smart Reply, Nudges et les notifications prioritaires pour vous aider à rester productif ».

Inbox avait été lancé en 2014. Une courte durée de vie mais qui laissera un héritage substantiel dans Gmail.

(Crédit photo : @Google)