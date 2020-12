HPE pousse le calcul haute performance « en tant que service »

Hewlett Packard Enterprise dévoile ce mercredi une offre HPE GreenLake Cloud Services pour le calcul haute performance (high performance computing, HPC).

Le groupe IT propose ainsi de fournir à des moyennes et grandes entreprises des services gérés, avec un paiement à l’usage, regroupant systèmes de calcul haute performance, logiciels, solutions de stockage et de mise en réseau. Le tout accessible sur site, dans le propre datacenter des entreprises, ou en colocation. Les clients pourront passer commande via un portail en libre-service pour choisir la configuration adaptée.

« La croissance massive des données, associée à l’intelligence artificielle et à l’analyse avancée, entraîne un besoin accru de capacités de calcul haute performance dans les entreprises de toutes tailles », a déclaré Peter Ungaro, vice-président et directeur général, HPC et MCS de HPE. Pour adapter son offre, la firme opte pour des solutions HPC « de pointe » livrées sous la forme de services préconfigurés. Le groupe ambitionne ainsi de « supprimer la complexité et le coût associés aux déploiements HPC traditionnels ».

HPE Apollo, Cray…

HPE proposera, dans un premier temps, une offre HPC « en tant que service » basée sur ses systèmes HPE Apollo et des technologies associées, optimisées pour le calcul haute performance et les flux de travail couplés à l’intelligence artificielle.

Dans un deuxième temps, HPE prévoit d’étendre l’offre à des solutions supplémentaires basées sur le supercalculateur Cray. Et, finalement, de proposer l’ensemble de son portefeuille HPC sous la forme « as-a-service » à l’avenir.

La disponibilité mondiale des premières offres groupées HPE GreenLake Cloud Services pour le HPC est prévue au printemps 2021.

Tous les services cloud HPE GreenLake, pour le HPC y compris, sont disponibles via le programme partenaires de distribution de Hewlett Packard Enterprise.