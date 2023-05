HPE Ezmeral veut rester dans la course à l’IA

Lancée en 2020, la marque de logiciels HPE Ezmeral évolue.

Hewlett Packard Enterprise dit avoir adapté son offre Ezmeral au traitement de charges de travail d’IA (intelligence artificielle) et d’apprentissage automatique (ML).

Que deviennent ainsi les logiciels HPE Ezmeral Data Fabric et Unified Analytics que le fournisseur adresse aux équipes de développeurs et de data scientists ?

La solution HPE Ezmeral Data Fabric de gestion de données, facilite l’accès à des formats et sources de données multiples au sein d’environnements hybrides et multicloud. Son interface a été repensée. De plus, le logiciel est disponible en tant que service (SaaS) entièrement géré.

Même chose pour le logiciel HPE Ezmeral Unified Analytics. La plateforme hybride et unifiée d’analyse avancée évolue pour s’adapter à l’ère de la science des données. Les clients peuvent déployer des modèles et visualiser des données avec des outils comme Apache (Airflow, Spark, Superset), Feast, Kubeflow, MLFlow, Ray, Presto (moteur de requêtes SQL). Snowflake, MySQL, DeltaLake, Teradata, Oracle sont d’autres sources et connecteurs disponibles.

Adapter l’offre aux charges de travail d’IA

Performance, conformité, localisation de données, coûts optimisés… L’ambition affichée par HPE est de mieux répondre à l’évolution des attentes exprimées par ses clients en entreprise.

Pour ce faire, les logiciels Data Fabric et Unified Analytics sont disponibles en tant que service (SaaS) pour s’exécuter sur toute infrastructure ou dans le cloud public.

« Malgré le battage médiatique autour de l’IA et des applications génératives transformant les entreprises, la plupart des sociétés ont encore du mal à intégrer ces technologies dans leurs flux de travail de base », a déclaré Mohan Rajagopalan, vice-président et directeur général de HPE Ezmeral Software. La firme dit adapter son offre pour limiter le nombre d’outils auxquels ses clients doivent recourir avant d’accélérer leur d’analyse issue du traitement de charges de travail d’IA.

Aussi, selon le groupe technologique américain cité par CRN, la nouvelle itération des logiciels Ezmeral réduirait, d’au moins « un tiers », la panoplie d’outils et services cloud requis pour le développement et le déploiement d’applications basées sur l’intelligence artificielle.