HPE se donne trois ans pour généraliser le modèle « as a service »

« Dans 3 ans, […] tout ce que le groupe vous proposera le sera en tant que service. »

Antonio Neri, patron de HPE, avait fait cette promesse en juin dernier à l’occasion de la conférence utilisateurs Discover.

Il l’a réaffirmé ce 23 octobre lors de la réunion annuelle que la firme organise à destination des analystes financiers.

L’exercice 2022 (qui devrait démarrer le 1er novembre 2021) reste l’objectif fixé.

À cette échéance, HPE commercialisera l’ensemble de ses solutions à la demande, avec facturation sur abonnement où à l’usage.

La démarche repose essentiellement sur GreeLake.

Le groupe revendique 740 clients pour cette offre de solutions informatiques (infrastructure, charges de travail) en pay-per-use, sur site ou en cloud.

Pour illustrer le développement du modèle « as a service », HPE associe des données de Gartner et d’IDC.

Ses résultats prévisionnels font état d’une croissance de 4 à 6 % du résultat d’exploitation entre les exercices 2019 et 2020. Et de 7 % du bénéfice net en considérant le milieu de la fourchette estimée.

Photo d’illustration © HPE

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.