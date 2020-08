Huawei : Bouygues Telecom a son calendrier de démantèlement

Changement de ton chez Bouygues Telecom sur le dossier Huawei.

L’opérateur laissait encore récemment entendre qu’il attaquerait l’État si celui-ci lui interdisait de recourir aux technologies de l’équipementier chinois. Le voilà qui tente désormais de rassurer quant à l’impact financier qu’aura cette interdiction.

Car interdiction, il y a effectivement. Mais elle est partielle. Bouygues Telecom devra en l’occurrence changer de matériel sur quelque 3 000 sites. Ce qui représente une part minoritaire de son parc (un peu plus de 21 000 sites autorisés pour la 4G au 1er août 2020).

Les sites en question sont situés en zones « très denses ».

Certaines de ces zones sont prioritaires au vu des installations stratégiques qui s’y trouvent. Il s’agit en l’occurrence des villes de Brest (port militaire et base de sous-marins nucléaires), Rennes (centres opérationnels de sécurité), Strasbourg (Parlement européen) et Toulouse (siège d’Airbus). Le démantèlement des équipements Huawei devra y être effectif en 2021.

Une deuxième échéance est fixée à 2023, pour quatre autres villes. L’étape suivante interviendra en 2025, pour neuf ville supplémentaires. La démarche dans son ensemble devra être bouclée en 2028. Ce qui correspond au délai maximal que l’ANSSI s’est engagée à accorder aux opérateurs.

Bouygues Telecom entend réutiliser dans une certaine mesure les équipements désinstallés. Dans le cadre de la conférence téléphonique faisant suite à la présentation des résultats semestriels de sa maison mère, l’opérateur a précisé négocier une compensation financière avec l’État.

Illustration principale © Bouygues

