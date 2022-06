IA : ces 12 start-up et entreprises promues par HPE

Odit-e, HawAI.tech, Lytn… La 8e promotion du programme d’accélération de start-up et entreprises innovantes est lancée par HPE en France.

La filiale française du groupe tecnologique américain Hewlett Packard Enterprise (HPE) a dévoilé les start-up et entreprises innovantes qui rejoignent son programme d’accélération.

Le programme dans sa 8e édition s’adresse à des sociétés de plus de trois ans d’existence qui font de la technologie un « avantage concurrentiel ».

Après un appel à candidatures en avril, 12 entreprises et jeunes pousses technologiques ont été sélectionnées par HPE et des partenaires*.

La liste des lauréats est la suivante :

– Odit-e (outils d’analyse de données pour réseaux électriques)

– Logiroad (une deep tech du logiciel d’analyse et gestion du patrimoine routier)

– HawAI.tech ou Hardware for AI (accélérateurs matériels et IA)

– OWI (assistant virtuel porté par une IA)

– HRS (fabricant de stations hydrogène)

– Pollen Metrology (une autre deep Tech pour matériaux haute performance)

– MoreHisto.ai (logiciel d’analyse d’images biologiques)

– ActiveEon (orchestration et automatisation IT)

– Ezako (détection d’anomalies et labélisation dans l’IoT)

– Neuroo (traitement de flux vidéo en temps-réel)

– Lytn (observabilité en mode SaaS)

– Combodo (éditeur ITSM open source d’iTpop)

Synergies entre HPE et son réseau

Pendant un an à partir de ce mois de juin 2022, les sociétés concernées seront soutenues par HPE et son écosystème.

Elles vont être accompagnées par un des cadres dirigeants de HPE en France. Ces entreprises bénéficieront, par ailleurs, d’un accès direct à l’écosystème du groupe (investisseurs, clients, partenaires, experts…). Et seront en relation avec les Labs HPE, dont ceux de Grenoble et Genève.

Les lauréats pourront aussi participer à des événements au côté de la multinationale, dont HPE Discover 2022.

* Le pôle Minalogic, NVIDIA, Orange, INSEAD Alumni Business Angels, FrenchTech in the Alps et MIAI Grenoble en font partie.

(crédit photo © Siarhei – Adobe Stock)