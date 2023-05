IA : du jeu d’influence au « risque d’extinction »

« L’atténuation du risque d’extinction [de l’humanité] par l’IA devrait être une priorité mondiale au même titre que d’autres risques sociétaux comme les pandémies et la guerre nucléaire ». C’est l’appel que soutiennent plus de 350 spécialistes en IA et dirigeants d’entreprise.

La déclaration est publiée sur le site du Center for AI Safety (CAIS), un organisme à but non lucratif basé à San Francisco (Californie), axé sur la recherche et la construction d’un champ d’expertise.

Pourquoi un message volontairement « succint » et alarmiste ?

Il est question « d’ouvrir la discussion » sur le sujet. Il s’agit, par ailleurs, de « démontrer qu’un nombre croissant de spécialistes en IA et de personnalités publiques » appréhendent « les risques élevés que fait peser la technologie sur l’humain. » Il s’agit, en bref, d’influencer les politiques à venir sur la cadre légal qui viendra réguler l’intelligence artificielle, des Etats-Unis à l’Europe.

Une (autre) lettre ouverte sur l’IA et le risque

Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) et Kevin Scott (Microsoft) font partie des signataires. Les chercheurs canadiens Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, deux des trois récipiendaires du prix Turing (ou ACM Turing Award) 2018 pour leurs travaux sur les réseaux de neurones profonds, font également partie des signataires.

Leur mise en garde intervient deux mois après qu’une autre organisation, Future of Life Institute, a publié une lettre ouverte appelant à suspendre 6 mois durant la formation de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4. L’appel a été dès publication par plus d’un millier de personnalités, notamment Steve Wozniak (codondateur d’Apple) et Elon Musk (SpaceX, Tesla et Twitter).

Yann LeCun (lui aussi Prix Turing 2018), scientifique en chef pour l’IA chez Meta, n’a signé ni l’un, ni l’autre de ces appels. Il s’est déclaré favorable à « la régulation de produits qui tombent entre les mains des gens ». Mais il considère que ralentir les progrès de la connaissance et de la science est une mauvaise idée.