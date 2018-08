IA : Microsoft va ajouter la transcription aux fichiers audio et vidéo pour OneDrive et SharePoint

Microsoft annonce le déploiement futur d’une série de services basés sur l’IA pour ses clients Microsoft 365 utilisant OneDrive et SharePoint, dont la transcription à partir de tous les fichiers audio et vidéo.

Microsoft prévoit d’ajouter « plus tard cette année » de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA à OneDrive pour les entreprises et SharePoint.

La transcription issue de Stream

Les utilisateurs de ces services vont en particulier bénéficier des transcriptions automatiques à partir de tous les fichiers audio et vidéo. Il est question du support de plus de 320 types de fichiers différents, précise la société dans un billet de blog.

Cette fonctionnalité exploite les mêmes technologies de transcription vocale en texte utilisées en direct au cours des réunions organisées dans Microsoft Teams, Yammer et Stream (service de partage de vidéos d’entreprise).

Le texte des transcriptions s’affichera automatiquement à côté des fichiers lorsqu’ils sont consultés dans OneDrive ou SharePoint.

La transcription se traduira également par une recherche plus pertinente des fichiers dans OneDrive.

Les vidéos et les fichiers audio pourront en effet être recherchés pour le contenu qu’ils contiennent et non plus seulement par leur nom de fichier.

La fonctionnalité de transcription n’est toutefois pas aussi puissante qu’avec Microsoft Stream. Pour ce dernier, les utilisateurs bénéficient en effet également d’une détection de visages et de sous-titres automatiques.

Mais Microsoft permet aux utilisateurs de transférer leur contenu de OneDrive / SharePoint vers Microsoft Stream pour accéder à ces fonctionnalités.

Partage intelligent et recommandations

En plus des transcriptions, Microsoft prévoit aussi d’ajouter d’autres fonctionnalités à OneDrive et à SharePoint “plus tard dans l’année”.

La firme de Redmond va ainsi ajouter une nouvelle fonctionnalité à la page d’accueil de OneDrive et d’Office.com qui consiste à recommander les documents dont vous pourriez avoir besoin à un moment donné.

Microsoft parle également de «partage intelligent». Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité disponible « plus tard cette année », qui permettra aux utilisateurs de partager facilement du contenu pertinent avec les participants à des réunions.

A titre d’exemple, suite à une réunion, un utilisateur qui vient de présenter un document PowerPoint se verra proposé de le partager avec les autres participants une fois la réunion terminée.

Cette fonctionnalité de partage s’étend également à l’application mobile de OneDrive, avec la possibilité de partager des photos prises lors d’une réunion en fonction des participants figurant dans un calendrier Outlook.

Le groupe dirigé par Satya Nadella pourrait reparler de ces fonctionnalités basées sur l’IA à l’occasion de sa conférence Ignite qui aura lieu le mois prochain à Orlando.

(Crédit photo : @Microsoft)