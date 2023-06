IA responsable : Microsoft s’associe à PwC et EY

Les débats sur le cadre légal applicable à l’intelligence artificielle (IA) s’intensifient. Dans ce contexte, Microsoft se rapproche des groupes de conseil PwC et EY. Le but est d’accompagner les déploiements de systèmes d’IA dits « responsables ».

L’annonce concerne de grands comptes clients communs. Elle s’inscrit dans un programme plus global. L’ambition affichée est d’éclairer les organisations créatrices ou utilisatrices d’IA qui devront adapter leur gouvernance en conséquence.

Normes, modèles, évaluations, approche responsable dès la conception d’une IA, mesure d’impact et création de valeur…

La multinationale américaine dit s’engager à partager ses connaissances.

Des juristes en IA et un programme estampillé Microsoft

Antony Cook, vice-président corporate et directeur juridique adjoint de Microsoft, en dit davantage dans un billet de blog.

« Nous partagerons ce que nous apprenons sur le développement et le déploiement responsable de l’IA, et nous aiderons [nos clients] à apprendre comment faire de même », a déclaré le dirigeant. « Nous partagerons également le travail que nous faisons pour créer une pratique et une culture de l’IA responsable chez Microsoft. Y compris les éléments clés du programme que nous utilisons pour former les employés de Microsoft [sur ces sujets] ».

Par ailleurs, des ressources dédiées adaptées aux marchés sur lesquels opèrent les clients seront proposées. Aussi, Microsoft dit son intention de créer un programme spécifique : AI Assurance Program. Il s’agit de garantir que les applications « intelligentes » déployées sur ses plateformes « répondent aux exigences légales et réglementaires en matière d’IA responsable. » Sur le mode : « connaître son cloud, son client, son contenu ». Et ce notamment sur les marchés publics et les secteurs hautement réglementés.

L’extension des partenariats existants avec EY et PwC s’inscrit dans ce mouvement.

Microsoft veut aussi mettre à disposition de clients, dans différentes régions du monde, une équipe dédiée d’experts juridiques et de la conformité réglementaire en IA.

Placer l’intelligence artificielle à la portée de tout un écosystème, c’est l’ambition affichée.

