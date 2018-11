Icônes d’Office : Microsoft les modernise pour son évolution

Microsoft a conçu de nouvelles icônes Office afin de refléter l’évolution d’Office vers une suite d’outils basés sur le cloud et accessibles depuis une multitude de périphériques et de plates-formes.

Des icônes plus modernes

Selon la firme de Redmond, ces nouvelles icônes sont «le résultat de nombreuses itérations, de nombreuses recherches et tests, ainsi que de nombreuses soirées et week-ends».

Pour ce qui est des couleurs, Microsoft a opté pour des teintes plus vives, plus claires et plus conviviales.

La lettre et le symbole ont été découplés, créant deux panneaux (un pour la lettre et un pour le symbole). Cela ajoute également de la profondeur aux icônes.

Le rapport entre la lettre et le symbole a également changé pour mettre en exergue ce dernier. En effet, La lettre occupait auparavant les deux tiers de l’icône et le symbole, un tiers.

Le reflet d’une évolution de Microsoft

Conçues pour être plus simples et plus modernes, elles doivent également refléter l’évolution récente d’Office, avec de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA (Intelligence Artificielle), des fonctionnalités plus collaboratives et son indépendance vis-à-vis des plate-formes pour des applications clés telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Si d’aucuns estimeront qu’il s’agit de changements purement superficiels qui ne se traduisent pas par des améliorations fonctionnelles, il s’agit indéniablement d’une étape symbolique pour Microsoft.

Le groupe dirigé par Satya Nadella n’hésite pas à indiquer “qu’en guise de signal à nos clients, nous avons fait évoluer les icônes de nos bureaux afin de refléter ces changements importants”.

chacune de ces icônes recevra une actualisation sur toutes les plates-formes “dans les mois à venir”.

Vidéo signée Microsoft :



(Crédit photo : @Microsoft)