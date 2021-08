Infrastructure 5G : les revenus des CSP en forte croissance

Globalement, les revenus de fournisseurs d’infrastructures sans fil sont attendus en hausse par rapport à 2020 de plus 5% (à 48,8 Md$). A eux seuls, les revenus du segment de l’infrastructure réseau sans fil de cinquième génération (5G) progresseraient de 39% à 19 Md$ cette année 2021.

Aussi, l’infrastructure 5G représenterait près de 40% des revenus « infra sans fil » d’opérateurs et fournisseurs spécialisés. Ces acteurs économiques veulent ainsi répondre à « la hausse de la demande de connectivité haut débit qui supporte des applications de travail à distance et de divertissement, gourmandes en bande passante, comme la vidéo en streaming, les jeux en ligne et les médias sociaux », a déclaré Michael Porowski, chercheur principal chez Gartner.

La situation varie d’une région du monde à l’autre.

60% de couverture urbaine

En Europe de l’Ouest, les revenus 5G des fournisseurs de services de communication (CSP) devraient atteindre 1,6 milliard de dollars en 2021, contre 794 millions de dollars l’année précédente.

En Amérique du Nord, ils seraient de 4,3 milliards de dollars en 2021 (contre 2,9 Md$ en 2020). En Chine, ils franchiraient les 9 milliards de dollars en 2021, contre 7,4 Md $ l’année précédente.

Enfin, les analystes de Gartner prévoient que 60% des CSP (contre 10% actuellement) proposeront d’ici 2024 des services 5G commerciaux dans des villes de 1er rang (Tier 1 Cities), un taux d’adoption similaire à celui de la 4G LTE par le passé. De quoi motiver le remplacement de terminaux.