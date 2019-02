IoT : ARM lance un programme de certification de sécurité

La vulnérabilité des objets connectés est régulièrement pointée du doigt par les experts. Renforcer leur sécurité et communiquer sur ce thème est l’un des axes majeurs pour créer un environnement de confiance autour de l’Internet des objets.

C’est avec cet objectif qu’ARM a décidé de créer PSA Certified, un programme de certification de sécurité pour les terminaux à base de processeurs ARM utilisant son architecture PSA (Platform Security Architecture).

Obtenir des dispositifs certifiés PSA

Le fondeur s’est associé à plusieurs laboratoires indépendants (Brightsight, CAICT, Riscure, and UL, along with consultants Prove&Run) pour proposer des tests indépendants afin que les développeurs et les fabricants d’objets connectés puissent s’assurer de la sécurité et de l’authenticité des données collectées.

A l’issue des tests, tous les dispositifs certifiés PSA recevront des attestations signées électroniquement pour indiquer le niveau de sécurité atteint, ce qui permettra aux entreprises et aux fournisseurs de services cloud de prendre des décisions fondées sur le niveau de risque.

“Cela (PSA Certified, ndlr) permettra d’avoir confiance dans les dispositifs individuels, dans leurs données et dans le déploiement de ces dispositifs à l’échelle des services IoT, alors que nous nous dirigeons vers un monde d’un billion de dispositifs connectés”, a déclaré Paul Williamson, vice-président et directeur général Emerging Businesses Group chez ARM.