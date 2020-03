IoT : Cisco établit une connexion directe avec le cloud Microsoft

Fin janvier, Cisco présentait Edge Intelligence.

Ce logiciel d’orchestration IoT est censé fonctionner sans adaptation sur la plupart des passerelles de l’équipementier américain.

Il apporte, entre autres, des outils de gouvernance et des solutions d’analyse de données en périphérie. Mais aussi une connexion native avec un certain nombre de services cloud.

Parmi eux, il y a Azure IoT Hub.

Microsoft et Cisco viennent de le rappeler par l’intermédiaire de posts croisés.

En toile de fond, la disponibilité commerciale imminente (2e trimestre) d’Edge Intelligence.

La jonction avec IoT Hub permet d’utiliser la plate-forme pour créer des flux de télémétrie sur la base de protocoles standard (OPC UA, Modbus…).

L’entreprise sidérurgique autrichienne Voestalpine exploite cette intégration dans le cadre d’un projet pilote.

AHT Cooling (Daikin), le National Informatics Center (Inde) et le port de Rotterdam font partie des autres organisations à expérimenter Cisco Intelligent Edge.

Photo d’illustration via Shutterstock.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.