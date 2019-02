IoT : Ericsson muscle son offre

L’ensemble de ces solutions fonctionne avec les réseaux 4G existants et 5G à venir Broadband IoT cible les secteurs automobile, drones, la réalité virtuelle et augmentée, les technologies portables (wearable) et la production industrielle.Il propose du découpage RAN (radio access network), de la LTE 2 Gbit/s avec une latence de 10 ms, la détection de drones, le contrôle des liens et la gestion avancée des groupes d’abonnés.