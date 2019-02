IoT : Leonardo (SAP) renforce ses liens avec Azure

Même s’il n’a pas de smartphone à dévoiler, SAP est au MWC de Barcelone et il en a profité pour dévoiler Leonardo, une solution dédiée à l’internet des objets (IoT), tout en étendant son partenariat avec Microsoft sur l’interopérabilité entre les objets connectés.

Centré sur l’industrie et dédié à l’innovation, Leonardo va permettre aux entreprises de recueillir des informations sur les machines, les produits, les chaînes d’approvisionnement, les clients et les partenaires.

Leonardo combine données IoT et métiers

Pour cela, SAP distingue trois niveaux.

D’abord, Leonardo combine des données IoT avec des données de processus métier pour permettre des applications métier intégrées à l’IoT, telles que S / 4HANA, la suite C / 4HANA, les solutions SuccessFactors et les solutions Ariba .

Ensuite, la seconde brique consiste à mettre à niveau les applications SAP IoT existantes. Enfin, le dernier niveau propose de créer de nouvelles solutions intelligentes IoT.

Tout cela débarque au cœur d’un nouveau partenariat avec Microsoft et son Azure IoT Hub pour offrir aux clients une interopérabilité et des choix de connectivité et dans la gestion des périphériques.

A l’avenir, SAP envisage d’ouvrir Leonardo à d’autres partenaires.