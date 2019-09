iPad : Apple renouvelle son entrée de gamme sans bouleversement

Apple met à jour le moins cher de ses iPad avec un écran plus grand et un connecteur pour clavier. Le prix de base augmente légèrement.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un peu plus grand… et un peu plus cher aussi.

Tels sont les principaux changements entre l’iPad de 6e génération (lancé en mars 2018) et son successeur, qu’Apple vient de dévoiler.

La tarification du premier démarrait à 359 € TTC. Celle du second commence à 389 € TTC, avec une disponibilité fixée au 30 septembre.

D’un modèle à l’autre, l’écran IPS gagne en surface (passage de 9,7 à 10,2 pouces), mais ni en résolution (264 ppp), ni en luminosité (500 nits).

Cette évolution se traduit sur la balance : les modèles Wi-Fi et cellulaire sont respectivement annoncés à 483 et 493 g, contre 469 et 478 g pour l’iPad de 6e génération.

Autre ajout : un connecteur magnétique destiné à accueillir le Smart Keyboard d’Apple (179 € TTC). Une possibilité jusqu’alors réservée aux gammes iPad Pro et Air.

Le processeur de l’iPhone 7

Introduite sur le modèle précédent, la compatibilité avec l’Apple Pencil de 1re génération (99 € TTC) reste d’actualité.

Pas non plus de changement au niveau du processeur. Il s’agit toujours de l’ A10 Fusion, qu’Apple avait introduit dans sa gamme en 2016 avec l’iPhone 7.

On garde aussi les mêmes sur la partie photo : 8 mégapixels en f/2.4 pour le capteur principal et 1,2 mégapixel en f/2.2 pour le capteur en façade.

L’autonomie est toujours annoncée entre à 10 heures en Wi-Fi et à 9 heures en cellulaire. Or, argent et gris restent les trois couleurs proposées.

Le catalogue comprend quatre autres tablettes :

iPad mini 4 : 7,9 pouces avec puce A12 Bionic, à partir de 459 €

iPad Air 3e génération : 10,5 pouces avec la même puce, à partir de 569 €

iPad Pro 11 pouces : avec puce A12X Bionic, à partir de 899 €

iPad Pro 12,9 pouces : avec la même puce, à partir de 1 119 €

Photos d’illustration © Apple