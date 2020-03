iPad Pro et MacBook Air : ce qu’Apple change avec la génération 2020

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Une fois n’est pas coutume, c’est sans keynote qu’Apple a renouvelé ses gammes MacBook Air et iPad Pro.

Sur la gamme MacBook Air, la dernière mise à jour majeure remontait à octobre 2018 (3e génération).

Apple en reprend le format (13,3 pouces, 2 560 x 1 600 pixels) et la connectique (deux ports USB 3.1 avec Thunderbolt 3 et une prise casque).

Le nouveau MacBook Air prend un peu de gabarit. Apple l’annonce à 1,29 kg pour 16,1 mm d’épaisseur en son point le plus fin. Son prédécesseur en est à 1,25 kg et 15,6 mm.

Le choix de processeurs s’élargit lui aussi. Apple propose des configurations en Core i3, i5 et i7 de 10e génération, contre un unique i5 8e génération auparavant.

Côté stockage, la capacité du SSD peut désormais être poussée à 2 To, contre 1 To sur le MacBook Air 2018. On garde le choix entre 8 et 16 Go de mémoire vive, mais la DDR3-2133 laisse place à de la DDR4-3733.

L’ensemble, toujours livré avec un adaptateur 30 W, se révèle un peu plus gourmand. Apple annonce 11 h d’autonomie en navigation web sans fil, contre 12 h pour la génération 2018.

Autre élément qui baisse : le prix d’entrée.

Sur la gamme 2018, il était à 1 249 € TTC pour un modèle à 8 Go de RAM et 128 Go de SSD.

Sur la gamme 2020, il est à 1 199 € TTC pour un modèle i3 à 8 Go de RAM et 256 Go de SSD.

Apple indique un deuxième tarif : 1 499 € TTC en i5 + 8 Go de RAM + 512 Go de SSD. Et annonce des livraisons à partir du 6 avril.

iPad Pro : des airs de Mac

Livraison à partir du 25 mars pour le nouvel iPad Pro (en photo principale).

Le ticket d’entrée ne bouge pas. On commence toujours à 899 € TTC en 11 pouces et à 1 119 € TTC en 12,9 pouces.

Les tarifs en haut de gamme baissent quant à eux légèrement. Il faudra compter 1 619 € TTC pour un modèle 4G à 1 To de stockage, contre 1 679 € TTC sur la génération 2018.

Pas de changement au niveau des écrans. On conserve le rafraîchissement 120 Hz, la résolution à 264 ppp et la luminance à 600 nits.

Il y a, en revanche, du nouveau sur l’appareil photo.

Le grand-angle 12 mégapixels f/1.8 reste présent, mais s’accompagne désormais de deux capteurs : un ultra-grand-angle 10 mégapixels f/2.3 et un module lidar destiné à analyser la profondeur. Apple le destine notamment à la réalité augmentée.

Sous le capot, la puce A12Z Bionic succède à l’A12X. Apple n’en dit pas grand-chose, sinon qu’elle dispose d’un GPU à 8 cœurs. À noter aussi la disparition du modèle à 64 Go de stockage (on commence maintenant à 128 Go).

Le nouvel iPad Pro, c’est aussi une nouvelle version d’iPadOS (13.4). Elle apporte une prise en charge des pavés tactiles… comme celui qu’Apple a intégré au Magic Keyboard.

Ce clavier sera disponible en mai (prix annoncés 339 € TTC pour l’iPad Pro 11 pouces et 399 € TTC pour l’iPad Pro 12,9 pouces). À fixation magnétique, il embarque un mécanisme à ciseaux, des touches rétroéclairées – une première pour un clavier iPad officiel – et un port USB-C pour la recharge.

iPadOS 13.4 sera mis à disposition d’autres tablettes le 24 mars. En l’occurrence, tous les iPad Pro, ainsi que l’iPad Air 2, l’iPad 5e génération, l’iPad mini 4+ et tous les modèles ultérieurs.

Illustrations © Apple