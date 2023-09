iPhone 15 : un chargeur universel… et quoi d’autre ?

Le modèle Pro Max renommé Ultra ? Cela fait partie des rumeurs de longue date à propos de la génération iPhone 15.

Cette dernière sera dévoilée ce mardi 12 septembre, à 19 heures (heure française). On attend, à la même occasion, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2.

Au rang des rumeurs plus récentes – et plus vraisemblables -, il y a celles qui touchent au processeur 3 nm, à la lentille périscope ou encore au Wi-Fi 6E. Trois éléments qu’Apple pourrait réserver aux versions Pro et Pro Max de l’iPhone 15.

Processeur 3 nm

Les iPhone 15 et 15 Plus hériteraient du processeur 4 nm actuellement intégré dans les iPhone 14 Pro et Pro Max : l’A16 Bionic.

Les 15 Pro et Pro Max embarqueraient l’A17 Bionic.

Lentille périscope

Avec ce mécanisme, la lentille est dans le téléphone, associée à un prisme ou à un miroir. Apple la réserverait à l’iPhone 15 Pro Max, avec une capacité de zoom optique 6x. L’iPhone 15 Pro disposerait d’un zoom « classique ». Les autres modèles en seraient dépourvus.

Wi-Fi 6E et USB 3.2

Les iPhone 15 et 15 Plus en resteraient au Wi-Fi 6 et à l’USB 2.0 (480 Mb/s). Contrairement aux 15 Pro et 15 Pro Max. Ces derniers disposeraient du Wi-Fi 6E et d’une interface USB 3.2 (20 Gb/s), si ce n’est Thunderbolt 3 (40 Gb/s). Dans tous les cas, c’en serait fini du port Lightning, laissant place à de l’USB-C.

Dynamic Island, ProMotion, Qi2…

Par rapport aux iPhone 14, il n’y aurait pas de changement sur les tailles d’écran (6,1 et 6,7 pouces). Mais Apple généraliserait la Dynamic Island, qui permet de masquer l’encoche. Il n’en ferait pas de même pour la technologie ProMotion (rafraîchissement adaptatif), qui resterait réservée aux modèles Pro… comme le dos en verre dépoli.

Les modèles Pro auraient des bords plus fins et plus incurvés que sur la génération précédente. Leur châssis serait, en outre, fait de titane et non d’acier. Ce qui allégerait les téléphones. L’iPhone 15 Pro pèserait 188 g, contre 206 pour l’iPhone 14 Pro. Le Pro Max passerait de 240 à 221 g.

Apple intégrerait un nouveau contrôleur d’affichage 28 nm moins gourmand en énergie.

L’éventuel retour de Touch ID ne devrait pas être pour tout de suite. On en restera à Face ID. Qualcomm resterait par ailleurs le fournisseur des modems 5G, ceux d’Apple étant encore en développement.

L’interrupteur mute laisserait la place à un bouton programmable, tandis que certains modèles supporteraient la recharge filaire jusqu’à 35 W ; et 15 W par induction avec des accessoires tiers via le standard Qi2.

Il est question d’une augmentation des prix, au moins pour les iPhone 15 Pro et Pro Max. Les tickets d’entrée respectifs sur la génération actuelle sont, sur le site d’Apple France, de 1329 et 1479 € TTC.

