Linux : Debian passe au firmware propriétaire

C’est une évolution de taille dans le monde des distributions basé sur le noyau GNU/Linux. Le système d’exploitation libre Debian va officiellement inclure du firmware propriétaire. Ces microgiciels ou logiciels embarqués qui contrôlent le fonctionnement d’appareils et cartes électroniques.

Comme a relevé ZDnet, Debian a toujours proposé un choix d’installateurs fournis sous la forme d’images ISO à télécharger qui permettent l’ajout de firmwares propriétaires. Mais ces images n’étaient pas officielles, ce qui pouvait constituer un frein pour de nouveaux utilisateurs du système.

Le mois dernier, cependant, la communauté Debian a voté très officiellement pour l’intégration de firmwares non libres dans le système (OS).

Changer le contrat social Debian

La proposition qui l’emporte, le « choix 5 », bouleverse clairement le contrat social Debian :

« Changer SC [Social Contract] pour un firmware non libre dans l’installateur ». C’est la proposition adoptée.

Les développeurs et mainteneurs de Debian font ainsi le choix d’intégrer des paquets de firmwares non libres dans les images d’installation officielles et les images d’intallation autonomes (live) de l’OS.

En outre, les binaires de firmwares pourront être activés par défaut pour permettre, par exemple, une connexion Wi-Fi sans problème.

La bascule sera effective avec Debian 12 (Bookworm), la version de test actuelle de Debian et la prochaine version candidate attendue pour 2023.

On note, par ailleurs, que le succès d’autres distributions dont Ubuntu et Linux Mint est associé à l’intégration de firmwares propriétaires. D’autres distributions encore s’en passent, c’est notamment le cas de PureOS basé sur Debian et de Trisquel basé sur Ubuntu.

(crédit photo © Steve Young – Adobe Stock)