Lobbying : Syntec Numérique s’ouvre aux opérateurs régionaux (AOTA)

Un an après sa création, l’Association des opérateurs télécoms alternatifs (AOTA) rejoint Syntec Numérique, syndicat professionnel du secteur numérique.

Pour rassembler ESN et opérateurs locaux autour de projets communs, Syntec Numérique et l’Association des opérateurs télécoms alternatifs (AOTA) ont signé un accord de partenariat. L’AOTA devient le dix-huitième membre collectif du syndicat professionnel.

« Au-delà d’une meilleure promotion du tissu d’opérateurs locaux, cet accord va permettre à nos adhérents en région de mieux appréhender les grands enjeux aux côtés des adhérents de Syntec Numérique », a déclaré David Marciano, président de l’AOTA, cité dans un communiqué. « Nous allons ainsi créer de réelles connexions professionnelles en lien avec notre mission quotidienne d’accompagnement de la transformation numérique des entreprises ».

Fondée en mars 2017, l’AOTA réunit une trentaine d’opérateurs commerciaux d’envergure régionale (OCER) ou multi-régionaux (OCMR) en France métropolitaine et d’Outre-mer. Rejoindre Syntec Numérique et ses 800 membres lui permet de gagner en visibilité. Et de proposer à ses adhérents un accès à des « conditions préférentielles » aux services de la chambre professionnelle.

Syntec Numérique, de son côté, ambitionne de rapprocher les entreprises de services du numérique (ESN), éditeurs de logiciels et sociétés de conseil en technologies, des opérateurs télécoms locaux. De partager les bonnes pratiques. Et, par extension, de peser davantage sur les politiques publiques qui impactent l’activité de leurs filières.

Par ailleurs, les deux organisations vont coopérer sur différentes thématiques. Pour Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique : « ce partenariat permettra [aux] deux écosystèmes d’œuvrer ensemble. Et aux entreprises membres de l’AOTA de bénéficier de nos services d’experts, notamment sur les sujets métier et juridique ».

