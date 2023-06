Logiciels libres : le SILL en avant-garde d’un catalogue européen

Un bon point pour le SILL ? L’OSOR y a en tout cas fait référence dans un récent point d’étape sur les catalogues de logiciels libres du secteur public.

En toile de fond, l’ambition de constituer un tel catalogue à l’échelle de l’UE. Aux dernières nouvelles, il est question d’en livrer une version initiale cette année, dans le cadre du projet FOSSEPS. Objectif : encourager les réutilisations entre les administrations publiques des États membres… et économiser ainsi potentiellement des millions d’euros.

Les tenants du projet reconnaissent qu’il est improbable d’atteindre ce but à court ou moyen terme. En particulier au vu de l’hétérogénéité de l’existant (publics visés et cas d’usage abordés, politiques de maintenance…). On peut toutefois espérer qu’émerge une forme de fédération ou de synchronisation, voire de standardisation des formats de données.

At workshop 2.3 « EU #Open Source Applications Catalogue » the biggest issues related to creating and running the catalogue were discussed and voted upon by the #workshop participants. How to define success and #metadata & moderation were seen as the two most important issues. pic.twitter.com/4fUhTm1baw

— SWForumEU (@SWforumEU) December 2, 2022