Logiciels et services : la France prête à franchir le cap des 60 Md€

Réévaluée à la hausse par Numeum, la croissance 2022 du marché des logiciels et services IT en France est portée par le cloud, la data et la cybersécurité.

Numeum, l’organisation née de la fusion de Syntec Numérique et Tech in France, réévalue sa prévision de dynamique du marché du logiciel et des services informatiques. Le chiffre d’affaires 2022 des fournisseurs du secteur en France est finalement attendu en hausse de +7,4% à 60,8 milliards d’euros et non plus seulement de +7,1% à 56,3 milliards d’euros.

La hausse concerne tous les segments du marché, précise l’organisation professionnelle.

Les éditeurs de logiciels et de plateformes cloud profiteraient à nouveau de la plus forte dynamique (+11,3% de croissance attendue désormais en 2022 à 21,6 Md€).

Les entreprises de services du numérique (ESN), segment le plus étendu du marché (52,5%), profiteraient d’un chiffre d’affaires en hausse de +5% à 31,9 Md€. Moins étendu, le segment ingénierie et conseil en technologies (ICT) serait lui aussi dynamique (+6,9% à 7,3 Md€).

📈 Croissance attendue de +7,4% pour le #numérique en 2022 !

💬 « Le marché du numérique 🇫🇷 connaît un fort taux de croissance […] la formation doit constituer une priorité." @GdeBentzmann @PMLehucher https://t.co/kZ8HPK28LA pic.twitter.com/sY2JAEl41X — numeum (@numeum_) July 8, 2022

« La croissance du secteur reste largement portée par ses leviers classiques : cloud, big data, cybersécurité, IoT, transformation digitale accélérée », explique Numeum.

Sécurité des SI, expérience et data

Selon une enquête* réalisée au printemps 2022 par PAC (teknowlogy Group) pour Numeum, 51% des DSI interrogés déclarent un budget IT en hausse. Les investissements sont à nouveau orientés en priorité vers la sécurité des SI, l’expérience client et la data.

Près de 7 directions des systèmes d’information sur 10 utilisent le cloud (IaaS, PaaS, SaaS).

78% optent pour différents fournisseurs (multicloud).

Enfin, pour la 12e année consécutive, le secteur du numérique est créateur d’emplois. Ses effectifs salariés étaient supérieurs à 572 000 personnes en 2021. Le secteur revendiquait 34 000 créations nettes d’emplois sur douze mois (sources BIPE, Numeum et données ACOSS).

* L’enquête a été menée auprès de 100 DSI d’entreprises et d’organisations publiques en mai 2022.

(crédit photo via Pexels)