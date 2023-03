Loi de Moore : Intel perd son cofondateur

L’ingénieur américain Gordon Moore, qui, avec Robert Boyce (1927 – 1990), a cofondé le fondeur Intel, est décédé le 24 mars, à l’âge de 94 ans.

Gordon Moore était surtout connu pour la loi de Moore. Formulée pour la première fois dans le magazine Electronics en 1965, cette « loi » fut peaufinée par la suite. Celle-ci anticipait le doublement du nombre de transistors des microprocesseurs à venir tous les 24 mois. Donc le doublement, en parrallèle, de la puissance des puces informatiques.

Une prédiction qui s’est révélée exacte pendant plus de 30 ans. Mais qui s’est grippée avec la miniaturisation des circuits intégrés et d’autres composants. Sur son procédé de technologie de gravure en 14 nm, initié en 2014, Intel a ainsi étendu l’échelle de temps de la loi à 3 ans.

Intel perpétue l’héritage de Gordon Moore

La loi de Moore reste influente dans l’industrie des semi-conducteurs.

En outre, ses évolutions ont contribué à la démocratisation de l’électronique et l’informatique professionnelle et grand public, avec les ordinateurs personnels, dans un premier temps, et, par la suite, des telephones mobiles et des smartphones, entre autres terminaux.

Aussi, Intel a longtemps refusé de voir s’éteindre la loi qui fut associée à sa domination sur le marché des processeurs. Pat Gelsinger, actuel CEO d’Intel, a réaffirmé l’importance de la loi dans un hommage rendu à Gordon Moore.

« Il a contribué à révéler la puissance des transistors et a inspiré des technologues et des entrepreneurs au fil des décennies », a déclaré le dirigeant. « Chez Intel, nous restons toujours inspirés par la loi de Moore et avons l’intention de la poursuivre jusqu’à ce que le cycle soit épuisé. La vision de Gordon continue de nous guider alors que nous utilisons le pouvoir de la technologie pour améliorer la vie de chaque personne sur Terre. Ma carrière et une grande partie de ma vie ont évolué grâce aux perspectives ouvertes par le leadership de Gordon à la tête d’Intel. J’ai l’honneur et la responsabilité de perpétuer son héritage. »

Aujourd’hui, Intel est le troisième acteur du marché mondial des semi-conducteurs en valeur, derrière le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC.

