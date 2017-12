Porté par les solutions d’hyperconvergences et les technologies Flash, le marché du stockage affiche une santé florissante au troisième trimestre 2017.

Le marché du stockage se présente en grande forme au troisième trimestre 2017. Les ventes explosent de 22,4% en volume (avec l’équivalent de 72,5 exaoctets distribués) et de 14% en valeur (à hauteur de 11,8 milliards de dollars) comparé au troisième trimestre 2016, rapporte IDC.

« Le marché du stockage d’entreprise a terminé le troisième trimestre de 2017 sur une note positive, affichant une forte croissance d’une année sur l’autre et la première croissance à deux chiffres depuis plusieurs années », commente Liz Conner, Responsable de recherche système de stockage pour le cabinet d’études.

Forte demande pour le Flash

Les ventes de solutions de type hyperscale fournies directement aux datacenters par les OEM affichent la plus forte progression des différents segments avec près de 55% de hausse pour un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars.

Si la progression des serveurs de stockage est beaucoup plus retenue, à hauteur de 8,7%, sa valeur – 3,5 milliards – reste encore supérieure. Mais le segment qui domine le marché reste celui du stockage externe à hauteur de 5,1 milliards malgré sa modeste progression de 4,1%.

Notons encore que les utilisateurs continuent de confirmer son intérêt pour les offres à base de technologies Flash.

Les solutions intégralement Flash progressent de plus de 38% sur la période pour générer 1,6 milliard de dollars de chiffre d’affaires. Plus accessibles financièrement, les solutions hybrides atteignent 2,3 milliards mais progressent moins vite à 19,1% de croissance.

Match serré entre Dell et HPE

Un marché serré entre HPE, désormais augmenté de H3C et Nimble Storage, et Dell-EMC.

Le premier occupe 20,2% du secteur pour moins de 2,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires stable (-0,2%).

Les résultats du second progressent de 1,6% à hauteur de 2,2 milliards pour 18,8% du marché.

En retrait à un peu plus de 700 millions de dollars, NetApp arrive en troisième position (6% du marché). Mais affiche une croissance florissante de 19,4%.

De quoi maintenir la distance avec IBM (508,7 millions en croissance de 4,5%) et Hitachi (moins de 476 millions, en recul de 5,9%).

Profitant des énormes besoins des géants du Cloud, les fabricants en marque blanche voient leurs ventes exploser de 54,8% pour dépasser les 2,6 milliards de dollars de revenus.

Le reste des constructeurs profitent également d’une croissance soutenue de près de 15% et génèrent le plus important chiffre d’affaires du secteur à plus de 2,8 milliards d’euros.

