Mate XS : Huawei joue la continuité dans les smartphones pliables

Il y a tout juste un an, à l’occasion du MWC 2019, Huawei officialisait le smartphone à écran pliable Mate X.

Son successeur, le Mate XS, vient d’être officialisé. Lancement mondial prévu en mars, pour un prix conseillé de 2 499 €*.

D’une génération à l’autre, un certain nombre d’éléments restent :

Parmi ce qui change :

Google vient de faire le point sur cette absence de prise en charge de ses services.

Elle concerne tous les appareils que Huawei a commencé à vendre après le 16 mai 2019. La raison : les États-Unis ont placé le constructeur chinois sur une liste noire qui l’empêche de recourir à des fournisseurs américains. Ainsi ne peut-il utiliser que les composantes open source d’Android.

Google invite les détenteurs de ces produits à ne pas tenter d’installer ses applications par quelque moyen détourné. Au-delà des considérations légales, la firme de Mountain View invoque des raisons sécuritaires.

Même sort pour la tablette MatePad Pro, annoncée fin 2019 pour le marché chinois, et dont la version 5G vient d’être présentée, parallèlement au Mate X.

On y retrouve la puce Kirin 990, avec un écran 10,8 pouces (2 560 x 1 600) et une batterie de 7 250 mAh.

Les modèles Wi-Fi et 4G arriveront en Europe au mois d’avril. Les tarifs s’échelonneront de 549 € à 749 €.

Il faura attendre juin pour accéder aux modèles 5G. Fourchette annoncée : de 799 € à 949 €.

* Huawei avait communiqué un tarif de 2 299 € pour le Mate X, finalement jamais commercialisé hors de Chine.

Photos d’illustration © Huawei

