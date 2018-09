Métiers IT en freelance : l’Île-de-France devance l’Occitanie (infographie)

Paris et sa région concentrent l’essentiel des missions de consultants IT indépendants. L’Occitanie et l’Auvergne-Rhône-Alpes suivent, rapporte Club Freelance.

En France, le placement de consultants et travailleurs indépendants IT auprès de recruteurs reste encore largement concentré sur une région. C’est ce que montre un premier « baromètre » (besoins – freelance IT) rendu public par Club Freelance. La société de placement dont le cofondateur et dirigeant n’est autre que Thomas Delfort.

Son baromètre couvre un échantillon de 225 missions effectuées durant l’été 2018 (mi-juillet à mi-septembre). Sans grande surprise, la région Île-de-France, où le tarif journalier moyen est plus élevé, est la plus sollicitée. Elle a concentré à elle seule 72% des missions.

Elle devance donc largement l’Occitanie (7% des missions étudiées) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (7%). Puis la Nouvelle Aquitaine et les Pays de la Loire (5% respectivement). Les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur suivent (2% chacun).

7 des 13 régions de France métroplitaine sont donc représentées. L’Outre-mer, en revanche, n’apparaît pas dans ce baromètre.

Qu’en est-il des expertises les plus recherchées ?

SAP, Infra, Java

Les spécialistes SAP sont les plus demandés (27% du total). Les domaines d’expertise couvrant l’infrastructure et le cloud (17%), le développement Web (13%) et les technologies Microsoft (13% aussi) arrivent ensuite.

La data science (9%) et les ERP/CRM (6%) suivent.

Du côté des compétences techniques les plus prisées, le langage Java l’emporte. Les savoirs liés aux modules SAP Controlling (CO) et SAP Sales and Distribution (SD) sont aussi recherchés. Le service d’annuaire de Microsoft Active Directory suit. Enfin, le langage HTML, le module SAP Logistics Execution (LE) et le langage Angular ferment la marche.

Pour illustrer ces données, Club Freelance propose l’infographie ci-dessous :

(crédit photo de une : on visualhunt)