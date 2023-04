Microsoft : Cloud et IA alimentent la performance

Les investissements dans l’intelligence artificielle (IA) portent leurs fruits. Quant aux services cloud, ils continuent d’impacter positivement les résultats de Microsoft. La multinationale a publié mardi 26 avril un chiffre d’affaires cloud de 28,5 milliards $ pour le troisième trimestre de son exercice fiscal. Un chiffre en croissance de 22% en glissement annuel.

Dans le détail, les revenus Azure et des services associés au cloud d’infrastructure de la firme américaine ont augmenté de 27% en glissement annuel. Les revenus commerciaux d’Office 365, de leur côté, ont progressé de 14% sur un an, tandis que Microsoft 365, la version « grand public » de la suite de productivité attire désormais 65 millions de clients (+1%). L’offre de gestion CRM et ERP Dynamics 365, de son côté, est en croissance de 25%.

Les services cloud continuent ainsi d’impacter positivement le chiffre d’affaires global de Microsoft : 52,9 milliards $ sur le trimestre clos fin mars 2023 (+7% sur un an). Quant au bénéfice net du groupe technologique de Redmond, il s’est élevé à 18,3 milliards $ (+9%).

Plus de 2 500 clients utilisent Azure-OpenAI

La stabilisation de la croissance des revenus cloud et de l’AI a compensé le repli d’autres activités, dont celle associée aux terminaux (-30% en glissement annuel) ou à la vente de licences Windows aux fabricants de PC (-28% pour l’activité Windows OEM).

Conscient des enjeux, le groupe investit l’accès à la demande aux environnements Windows avec ses PC Cloud, tout en affûtant son alliance avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Le CEO de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré aux investisseurs que la société compte plus de 2 500 clients utilisant les services Azure-OpenAI désormais. L’intégration de l’IA dans un large éventail d’offres, dont son moteur de recherche Bing, se poursuit.

Bing, qui a longtemps utilisé Google Search, compte 100 millions d’utilisateurs quotidiens et a vu ses téléchargements bondir depuis le lancement de Bing Chat.

Annoncée en février 2023, l’intelligence artificielle conversationnelle Bing Chat a été mise à jour en mars pour inclure le modèle de langage pré-entraîné GPT-4 (generative pre-training transformer 4) de l’entreprise OpenAI et tenter de mieux rivaliser avec Google Search.

Alphabet, maison mère de Google, a également annoncé de solides résultats mardi.

(crédit photo © Shutterstock)