Microsoft Edge, dopé par l’IA, s’adapte aux entreprises

Le groupe de Redmond a présenté un aperçu de Microsoft Edge for Business lors de son événement pour développeurs Build. Le navigateur web, alimenté par l’IA, embarque notamment le modèle de langage GPT-4 d’OpenAI.

Qu’en est-il de l’expérience que veut proposer la multinationale ?

Microsoft Edge for Business sépare automatiquement la navigation web professionnelle de la navigation web personnelle. Et ce dans des fenêtres dédiées, avec leurs propres caches et emplacements de stockage distincts, de sorte que les informations restent séparées.

Microsoft 365 et d’autres sites nécessitant une connexion professionnelle s’ouvrent donc automatiquement dans la fenêtre de navigation dédiée au travail. Alors que des sites et applications grand public s’ouvrent dans une fenêtre consacrée à cet effet.

Microsoft Edge for Business : un futur standard B2B ?

Avec Microsoft pour les entreprises, les utilisateurs doivent pouvoir passer aisément de la fenêtre de navigation dédiée au travail à celle consacrée à l’usage personnel, en fonction du site consulté.

Les équipes IT, de leur côté, peuvent définir les contrôles et la sécurité pour Microsoft Edge for Business. Et ce avec des fonctionnalités telles que la prévention de la perte de données intégrée (requiert une licence E5), la gestion des droits d’information et la disponibilité des fonctionnalités.

Cette séparation opérée, les données personnelles peuvent être exclues de la synchronisation d’entreprise, qui se fait depuis la fenêtre de navigation dédiée au travail. Par ailleurs, des sites supplémentaires pour une utilisation pro ou non-pro pourront être ajoutés dans les paramètres, à l’avenir.

Microsoft Edge for Business peut être activé par une connexion à Azure Active Directory (AAD). Cette déclinaison du navigateur est actuellement accessible en préversion sur les appareils gérés (managed devices). Elle le sera également sur les appareils non gérés « dans les prochains mois », a expliqué Lindsay Kubasik, responsable produit Edge Enterprise.

Un futur standard de navigation web pour les entreprises ?

C’est en tout cas l’ambition de Microsoft.

(crédit photo © Microsoft)