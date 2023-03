Microsoft aurait convaincu OVHcloud de retirer sa plainte

OVHcloud satisfait, pas le CISPE ? L’un et l’autre ont déposé plainte contre Microsoft auprès de la Commission européenne. Le premier pourrait bientôt retirer la sienne, dont le fournisseur italien Aruba et l’association Danish Cloud Community sont aussi parties.

Cette plainte remonte à l’été 2021. OVHcloud n’en avait officialisé l’existence qu’il y a un an. Par son intermédiaire, il pointe un abus de position dominante caractérisé par deux aspects résultant d’une décision de 2019. D’un côté, une tarification plus intéressante pour Office 365 si on l’exécute sur Azure. De l’autre, une expérience « dégradée » en cas d’exploitation sur d’autres plates-formes cloud ; en particulier pour l’interopérabilité avec d’autres produits Microsoft.

Après avoir mis de l’eau dans son vin à plusieurs reprises, l’éditeur américain serait donc parvenu à convaincre ses détracteurs. En tout cas ceux qui ont déposé plainte à titre individuel. Reste effectivement un dossier ouvert plus récemment – novembre 2022 – sous l’impulsion du CISPE.

Cette association de fournisseurs de cloud d’infrastructure regroupe une trentaine de membres… dont AWS. Elle estime que des accords « en privé » tel celui en vue avec OVHcloud & cie ne serviront pas le marché.

À consulter pour davantage de contexte :

Microsoft : vers un licensing vraiment plus flexible dans l’UE ?

Concurrence sur le cloud : le CISPE attaque finalement Microsoft

Photo d’illustration © KanawatTH – Adobe Stock