Microsoft Teams prend en charge jusqu’à 20 000 participants

Microsoft Teams prend désormais en charge jusqu’à 20 000 participants à une réunion en mode « affichage uniquement », a annoncé lundi la firme de Redmond.

« Lors du développement de cette capacité, nous nous sommes concentrés sur l’expérience [des utilisateurs], en nous assurant que, même si la réunion évolue, il soit toujours aisé de gérer et d’écouter les orateurs », a déclaré Nicole Herskowitz, responsable de Teams.

Aussi, la capacité des réunions interactives sera limitée à 1000 participants, avec un passage transparent vers le « mode affichage uniquement » une fois la limite atteinte.

Les contrôles administrateur ont été renforcés. Il sera également possible d’intégrer un arrière-plan personnalisé aux couleurs de la marque concernée.

Ces fonctionnalités de la plateforme logicielle de travail en équipe seront proposées avec le nouveau plan Advanced Communications, a précisé la firme de Redmond.

Le plan sera disponible dans la semaine et pourra faire l’objet d’un essai gratuit de 60 jours via le Teams Admin Center ou le site web de Microsoft Teams.

« Teams devient rapidement le socle des communications, avec la bascule de la voix dans le cloud et l’extension de Teams au-delà de l’espace de travail », a déclaré le CEO de Microsoft, Satya Nadella, lors de la présentation des résultats trimestriels du groupe.

