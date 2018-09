Microsoft Teams : montée en puissance avec 329 000 clients

Microsoft Teams se présente de plus en plus comme un sérieux concurrent de Slack dans le domaine des outils collaboratifs en mode SaaS (Logiciel en tant que Service).

Une adoption fulgurante

Le groupe dirigé par Satya Nadella a ainsi annoncé cette semaine à sa conférence Ignite qui se tient à Orlando en Floride que 329 000 organisations utilisent désormais Microsoft Teams. Elles étaient 200 000 en mars dernier et 125 000 en septembre 2017.

Et l’ascension fulgurante de Teams n’est sûrement pas prête de s’arrêter. L’outil SaaS est largement basé sur le chat d’Office 365, ce dernier comptant 135 millions d’utilisateurs.

Hormis Slack, les autres alternatives font pâle figure. Ainsi, en octobre 2017, Facebook revendiquait 30 000 entreprises utilisant son outil Workplace.

Microsoft capitalise également sur la version gratuite de Teams en juillet dernier qui devrait mécaniquement accélérer la croissance de son outil SaaS.

Seulement le début

Teams avait été lancé globalement en mars 2017. Avant le lancement d’une mouture gratuite, un abonnement à Office 365 était nécessaire pour y accéder.

Cette version gratuite permet à plus de 300 personnes de profiter de nombreuses fonctionnalités jusqu’alors payantes, comme la recherche par messages, la traduction en ligne, le chat audio et vidéo, la possibilité de travailler avec d’autres applications, 10 gigaoctets de stockage et 2 gigaoctets de stockage supplémentaire par collaborateur.

Il y a aussi une intégration avec les applications Office Online (tels que Word, Excel, PowerPoint et OneNote) et les intégrations d’applications tierces illimitées (au nombre de 150).

Une myriade de nouvelles fonctionnalités

Microsoft annonce aussi l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Arrive ainsi le flou d’arrière-plan, qui exploite la détection faciale pour rendre l’arrière-plan flou pendant les réunions vidéo.

Les nouvelles fonctionnalités d’événement en direct qui permettent aux clients Office 365 de diffuser des événements en direct et à la demande dans les équipes pour Microsoft Stream et Yammer sont à venir plus tard cette année.

Une des nouvelles fonctionnalités phare de Teams a &té baptisée enregistrements intelligents. Les équipes peuvent désormais générer automatiquement des légendes et fournir des transcriptions codées dans le temps pour les rediffusions. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les clients commerciaux Office 365.

Vidéo promotionnelle signée Microsoft :



(Crédit photo : @Microsoft)