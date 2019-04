Microsoft Visual Studio 2019 disponible sur Windows et macOS

Microsoft vient d’officialiser le lancement de Visual Studio 2019 pour Windows et Mac. La suite de productivité pour les développeurs est disponible dès à présent en téléchargement . Parallèlement, Live Share, l’outil de codage collaboratif, est également disponible et intégré à Visual Studio 2019.

Cette nouvelle mouture est pensée pour aider les développeurs à entrer plus rapidement dans leurs projets grâce à un nouvel écran de démarrage. Les performances globales ainsi que l’outil de recherche ont été améliorés, de même que les capacités de réusinage de code. Le débogage et la navigation dans le code sont plus efficaces et il y a également un indicateur de santé des documents.

Prise en charge des projets .NET Core 3.0, incluant WinForms et WPF

Visual Studio IntelliCode fournit une assistance au codage et le logiciel offre aussi la prise en charge des projets .NET Core 3.0, incluant WinForms et WPF.

Enfin, Visual Studio 2019 prend en charge les applications mobiles.NET pour iOS et Android écrites en Xamarin, les applications cloud natives conçues avec Microsoft Azure ainsi que les applications créées en C+++, Python…