Migration cloud : AWS structure un dispositif spécifique aux solutions Microsoft

Du conseil, des outils, une méthodologie, un réseau de partenaires… le tout structuré en un dispositif d’accompagnement des projets de migration vers le cloud.

Cette définition s’applique notamment au « programme de migration Azure » que Microsoft a lancé à l’été 2019.

AWS dispose d’une offre similaire nommée MAP, pour « programme d’accélération des migrations ».

En décembre dernier, il en avait annoncé une déclinaison axée sur la migration des solutions Microsoft. La voilà officiellement disponible (sortie de bêta).

On garde l’approche en trois étapes caractéristique du MAP :

Sur chacune de ces phases, AWS n’intervient pas nécessairement.

La branche cloud d’Amazon promet d’accompagner les migrations « à grande échelle », sans plus de précisions*.

Une présentation donnée lors d’un événement partenaires – et dont est extraite l’illustration ci-dessus – donne une idée des projets éligibles. En l’occurrence, ceux qui consomment au moins 500 instances EC2 et/ou un million de dollars de coûts annuels.

* Côté Microsoft, on assure que tout client Azure peut se manifester.

Illustrations © AWS

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.