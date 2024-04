Une migration d’ERP perturbe l’activité de VMware

Acheter des produits VMware ? Gérer ses licences ? Enregistrer des utilisateurs et définir leurs permissions ? Ce ne sera pas possible pendant près d’une semaine.

En cause, une migration d’ERP : place à celui de Broadcom. C’est-à-dire Oracle, en remplacement de SAP.

Le processus doit démarrer dans la nuit du 30 avril au 1er mai (heure de Paris). Et se terminer au matin du 6 mai. Le portail de support Broadcom prendra alors le relais. Dans l’intervalle, on pourra toujours télécharger logiciels et correctifs.

Pour les clients Workspace ONE, Horizon et Mobile Threat Defense, le support basculera, à la même date, sur un portail spécifique au nom d’Omnissa. C’est-à-dire la nouvelle marque sous laquelle seront regroupées ces solutions que VMware a récemment vendues au fonds KKR pour environ 4 Md$.

Broadcom avait déjà opéré une telle transition après l’acquisition de CA, qui utilisait Salesforce.

Illustration © Ken Wolter – Shutterstock