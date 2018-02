Modem 4G: le bond en débit de Qualcomm avec le Snapdragon X24 LTE

Qualcomm poursuit son offensive dans l’un de ses domaines de prédilection : les modems cellulaires pour terminaux mobiles.

Sa branche Qualcomm Technologies a d’ores et déjà commencé à envoyer des échantillons de son nouveau modem LTE fer de lance dénommé Snapdragon X24 LTE.

Il s’agit du premier modem de catégorie 20 au monde capable d’atteindre les 2 Gbit/s en débit descendant. Parallèlement, il s’agit de la première puce gravée dans un processus FinFET d’une finesse de 7 nanomètres.

Le bond en termes de débit est spectaculaire puisque son prédécesseur – le Snapdragon X20 LTE – plafonnait à 1,2 Gbit/s. Il était intégré intégré dans le SoC (System on Chip) Snapdragon 845 dévoilé en décembre dernier.

On considère que le X24 LTE devrait être embarqué dans la future puce mobile haut de gamme Snapdragon 855. Pour l’heure, la puce est proposée en “standalone”, c’est-à-dire séparément et non intégrée dans le SoC.

Elle doit son débit élevé à l’agrégation de sept porteuses maximum pour la liaison descendante (c’est une porteuse de plus que le dernier modem signé Samsung), ainsi que du MIMO 4×4 pouvant porter jusqu’à 5 porteuses agrégées (soit 20 flux de données réceptionnés simultanément).

Pour ce qui est de la liaison montante, le X24 supporte les débits de la catégorie 20, grâce à 3 bandes de 20 MHz pour 3 porteuses et à la prise en charge de la modulation 256-QAM.

Qualcomm prévoit d’ores et déjà d’en faire la démonstration à l’occasion du Mobile World Congress fin février, en collaboration avec Ericsson, Netgear et Telstra.

Le X24 devrait faire la transition avec la 5G, dont le déploiement a vocation à vraiment débuter en 2019.

Qualcomm a déjà pris ses marques dans ce domaine en annonçant en octobre 2017 le modem X50 destiné à prendre en charge les ondes millimétriques des réseaux 5G. La firme californienne a également dévoilé les partenaires qui utiliseront les premiers ce modem 5G.

“Le modem Snapdragon X24 LTE constitue une étape importante dans l’industrie mobile, conçue pour fournir une large bande passante mobile et fournir une couche de couverture Gigabit extrêmement importante,» a déclaré Serge Willenegger, Vice-Président chez Qualcomm Wireless en charge de la 4G / 5G et de l’IoT à l’ère industriel.

“Le Snapdragon X24 regroupe les puissantes technologies 4G LTE les plus avancées du marché, permettant ainsi aux opérateurs mobiles de mobiliser pleinement leurs ressources spectrales et de maximiser la capacité de leurs réseaux Gigabit LTE fabricants d’appareils pour offrir aux consommateurs un aperçu tangible de notre futur 5G “.

Vidéo promotionnelle signée Qualcomm :



(Crédit photo : @Qualcomm)