MWC 2019 : Galaxy Fold contre Mate X, le match des smartphones pliables

Dernière innovation sur un marché qui s’essouffle, le smartphone pliable est l’une des attractions du MWC 2019. Face à face entre le Galaxy Fold de Samsung et le Mate X de Huawei.

Le MWC 2019 a été l’occasion de découvrir la première génération de smartphones pliables attendus au plus tôt pour la mi 2019.

Premiers à dégainer, Samsung et Huawei ont présenté des modèles qui dépassent la barre des 2000 €. Mais au delà du prix , y-a-t-il des différences significatives entre les deux ?

1 – Mate X de Huawei

Le Mate X de Huawei se positionne dans le haut de gamme avec un prix de démarrage à 2 299 €.

L’écran du Mate X se replie vers l’extérieur… et reste donc utilisable, en deux panneaux de 6,4 et 6,6 pouces.

Le smartphone est moins épais lorsqu’il est fermé : 11 mm en son point le plus fin, contre 17 mm pour le Galaxy Fold.

2- Galaxy Fold de Samsung

Samsung a fait le choix d’un écran qui se replie vers l’intérieur. Utilisable uniquement lorsque le smartphone est fermé, il a fallu en ajouter un (de 4,7 pouces) pour prendre le relais.

Baptisé Gorilla Glass, l’écran laisse place à un film plastique. Le mécanisme est conçu pour supporter « des centaines de milliers d’ouvertures et de fermetures » affirme Samsung.

Galaxy Fold embarque deux batteries pour une capacité totale de 4 380 mAh

-12 Go de RAM

– Jusqu’à 512 Go de stockage et un lecteur latéral d’empreintes digitales.

La mise en vente est prévue le 3 mai. Elle interviendra une semaine plus tôt aux États-Unis, pour un tarif de base annoncé à 1 980 dollars.

Mate X et Galaxy Fold seront proposés en version 5G.

Photos d’illustration © Huawei, @Samsung