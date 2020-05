NetApp nomme César Cernuda au poste de Président

A compter de juillet prochain, César Cernuda occupera le poste de Président de NetApp , en charge du pilotage de toutes les activités.

« Les principaux fournisseurs de cloud public hyperscale ont misé sur la technologie NetApp pour les soutenir dans leurs offres clients, et je pense que c’est l’un des meilleurs exemples de la façon dont NetApp s’est transformée pour devenir un acteur axé sur le cloud. » explique-t-il dans un communiqué.

We’re excited @CesarCernuda will be joining the NetApp team in July as president. He brings a wealth of experience from @Microsoft that will help our customers leverage their data and build their cloud strategies. Check out the full announcement here: https://t.co/TCH3z3mxNh pic.twitter.com/At4i6Bqa1m

— NetApp (@NetApp) May 12, 2020