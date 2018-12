NetApp présente ses nouveautés cloud pour les données

NetApp innove dans le cloud et a profité de son rendez-vous NetApp Insight pour dévoiler ses nouveautés et autres partenariats.

NetApp Insight : la société a levé le voile sur de nouveaux services et solutions orientées données.

Il a ainsi été question de la disponibilité étendue de la version préliminaire d’Azure NetApp Files, du service NetApp Cloud Volumes pour Google Cloud Platform et de NetApp SaaS Bakcup pour Salesforce.

C’est George Kurian, président-directeur général de NetApp, qui a fait l’article de ces nouvelles solutions visant à innover dans le cloud.

Des clients de renom, tels que WuXi NextCODE, Coca Cola et DreamWorks, sont également venus expliquer le rôle prépondérant des données dans les processus métiers actuels.

Bruno Picard, Directeur Général de NetApp France, explique “qu’avec plusieurs centaines de clients et partenaires français présents, l’édition 2018 de notre principal évènement européen, NetApp Insight, est une véritable réussite. Cette année, les réponses de NetApp apportées aux enjeux du Cloud hybride et de la gestion de la donnée ont particulièrement marqué nos clients durant ces trois jours. »

NetApp Cloud Volumes

WuXi NextCODE est ainsi intervenu pour expliquer pourquoi son choix avait porté sur NetApp Cloud Volumes pour ses solutions d’analyse économique.

Le spécialiste de l’analyse et du traitement des données génomiques met en avant comment la solution NetApp Cloud Volumes va simplifier ses déploiements et optimiser la gestion des applications pilotées par les données.

Pour Hakon Gudbjartsson, Chief Informatics Officer au sein de WuXi NextCODE, « une plateforme comme la nôtre a besoin d’un système de stockage évolutif et facile à déployer pour traiter des millions de génomes. Elle doit aussi développer un effet de réseau et une base de connaissances qui attirent toujours plus d’utilisateurs et de données ».

NetApp partenaire des studios DreamWorks

Les studios DreamWorks étaient également sous les feux des projecteurs à l’occasion de cette édition de NetApp Insight.

Le leader de l’animation basé à Glendale en Californie va fait appel aux solutions de NetApp pour superviser le développement de l’approche Data Fabric. L’objectif est de répondre à la rapide expansion des besoins de la société en matière de gestion et de stockage des données des studios.

« NetApp est le leader des services de données dans le cloud hybride » a déclaré Kate Swanborg, Vice-présidente du département Communication technologique et alliances stratégiques de DreamWorks. « Nous avons eu recours à des solutions NetApp sur chacun de nos films d’animation 3D. C’est donc en toute confiance que nous faisons appel à NetApp pour mettre en œuvre les services de données dont nos artistes ont besoin pour continuer d’innover et laisser libre cours à leur imagination et à leur inspiration. »