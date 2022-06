NFT Cloud : ce qu’on sait sur l’initiative de Salesforce

Quelles ambitions pour Salesforce dans l’univers des NFT ? En début d’année, on apprenait que l’éditeur avait communiqué à ce sujet en interne. Il était alors question d’un service cloud pour la création et la vente de ce type d’actifs.

La semaine dernière, lors de sa conférence Connections, Salesforce a officialisé le projet. Avec un nom : NFT Cloud. Il est pour le moment en phase pilote, auprès d’un cercle restreint de marques. Unilever en fait partie. Ledger et Mastercard* semblent aussi dans la boucle. En l’état, il faut s’attendre à un lancement en octobre.

La communication en interne avait donné lieu à une lettre aux codirigeants. Certains salariés y exprimaient notamment des préoccupations d’ordre environnemental. La réponse de Salesforce tient essentiellement en trois points. Le service ne prendra en charge que des blockchains de type proof-of-stake (consensus à preuve de possession, ne nécessitant pas de minage), affichera automatiquement les émissions de CO 2 et permettra d’acheter des crédits carbone.

Côté sécurité, on nous promet des smart contracts audités, « prêts à l’emploi ». Sans préciser, pour le moment, comment ils seront stockés et dans quelle mesure on pourra en consulter le code. On nous promet aussi, à renfort de partenariats, un système de vérification des wallets. Metamask est semble-t-il le premier pris en charge. Salesforce évoque également la prise en charge de la multisignature. Et affirme qu’il publiera « bientôt » de la documentation.

Par rapport aux plates-formes de type OpenSea, NFT Cloud permettra de créer des NFT directement sur une blockchain, de sorte que les marques en seront les seules propriétaires jusqu’à leur vente.

* Mastercard a récemment annoncé son intention de permettre l’achat de NFT sans posséder de cryptomonnaies. Mintable et The Sandbox font partie des plates-formes dans son viseur.

Photo d’illustration © tour Salesforce à Dublin