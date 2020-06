Nvidia passe ses GPU A100 au format PCIe

Les GPU Nvidia A100 sont désormais officiellement disponibles au format PCIe.

Celui-ci s’ajoute au format SXM4 (carte mezzanine) dévoilé à la mi-mai. Il en reprend la configuration, avec des performances légèrement réduites, à 90 % sur les tâches impliquant un seul GPU).

Ce décalage s’explique par une enveloppe thermique restreinte (250 W au lieu de 400) liée à la moindre marge que le PCIe offre en matière d’alimentation et de refroidissement.

Autre différence avec le format SXM4 : la technologie NVLink (communication inter-GPU) n’est pas exploitée à son plein potentiel. L’architecture se rapproche en l’occurrence des GPU de la génération précédente (les V100), avec néanmoins trois liens par connexion et la prise en charge du PCIe 4.0.

Nvidia en profite pour faire le point sur l’offre de serveurs qui embarqueront ses GPU A100. Il en recense une cinquantaine attendus d’ici à la fin de l’année, dont une trentaine pour cet été.

Les processeurs AMD EPYC 7002 y sont fortement représentés. Par exemple* sur :

Nouvelle référence au catalogue de Nvidia pour les usages liés à l’IA, l’A100 apporte, par rapport au V100 :

* Le BullSequana X2415 figure en illustration principale.

