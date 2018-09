Offensive d’AMD sur les CPU grand public avec des Athlon et des Ryzen

AMD a dévoilé de nouveaux CPU pour les marchés grand public et d’entreprise avec une paire de nouvelles puces Athlon et des processeurs Ryzen Pro 2nd Gen.

Ces processeurs ont en commun d’adopter l’architecture Zen et doivent concurrencer les puces bas de gamme d’Intel.

Le processeur AMD Athlon 200GE avec solution graphique intégrée Radeon Vega 3 possède deux cœurs Zen et quatre threads cadencés à 3,2 GHz. Il sera proposé ce mois-ci à 55 dollars. Il est destiné aux utilisateurs de PC « ordinaires ». Selon AMD, l’Athlon 200GE offre des performances graphiques jusqu’à 67 % plus élevées et une efficacité énergétique jusqu’à 2 fois supérieure à celles de la concurrence.

Gravé en 14 nm (nanomètres), le CPU se caractérise par une enveloppe thermique de 35 watts. Une gageure quand on sait qu’il doit concurrencer le Pentium G4560 d’Intel avec TDP de 54 watts.

L’Athlon 200GE est par ailleurs compatible avec les cartes mères équipées du socket AM4

Advanced Micro Devices avait lancé l’architecture en 2017. Elle permet de traiter 52 % d’instructions de plus par cycle d’horloge que les puces de génération précédente.

Le catalogue s’étoffe aussi avec trois nouveaux modèles de puces Ryzen, à nouveau pour le marché grand public. On trouve les CPU Ryzen 5 Pro 2600 à six cœurs et deux puces à huit cœurs, avec les Ryzen 7 Pro 2700 et Ryzen Pro 2700X.

(Crédit photo : @AMD)