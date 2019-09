Open Source : quoi de neuf dans Linux 5.3 ?

Après huit RC (release candidate), la version 5.3 du noyau Linux est disponible en téléchargement.

Linus Torvalds, créateur du noyau socle de nombreux systèmes (OS) et distributions, déclarait dimanche à ce propos sur la liste LKML (Linux Kernel Mailing List) :

« Même si la raison de cette semaine [d’attente] supplémentaire était mon emploi du temps de voyage plutôt que des questions restées en suspens, nous avons finalement obtenu quelques bons correctifs, y compris pour de mauvais comportements Btrfs. Oui, il y a du bruit inutile là-dessus aussi (comme les speling fixes), mais nous avons aussi obtenu plusieurs retours de dernière minute pour des choses qui ont causé des problèmes. »

Quels sont les avancées majeures de cette version 5.3 ?

Linux 5.3 étend le support ou prend nouvellement en charge :

– les cartes graphiques AMD Radeon Navi (dont les Radeon RX 5700 et RX 5700 XT…)

– les processeurs Zhaoxin x86

– Intel Speed Select pour optimiser l’utilisation de serveurs Xeon

– les cartes graphiques Intel Icelake Gen 11 et l’affichage HDR Intel

– l’hyperviseur léger et embarqué ACRN pour l’IoT

Linux 5.3, par ailleurs, inclut un nouvel appel système pidfd_open pour la réutilisation du PID (process ID). Le noyau prend également en charge les instructions « umwait » x86.

Le noyau est compatible avec des millions d’adresses IPv4 supplémentaires dans la plage 0.0.0.0/8. Et, comme l’a souligné Kernelnewbies, intègre bien d’autres améliorations.

(crédit photo © Steve-Young – Fotolia.com)

