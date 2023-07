Oracle Database sur Arm : les options dans OCI et au-delà

Une distribution officielle d’Oracle Database pour Arm ? C’est maintenant une réalité. Il s’agit de la première architecture ajoutée sur la liste de compatibilité depuis Itanium dans les années 2000.

Le déploiement serveur nécessite au minimum un CPU de niveau Neoverse N1. Oracle recommande les puces Altra et Altra Max d’Ampere. Une entreprise dans laquelle il a investi, aux dernières nouvelles, près d’un milliard de dollars. Et qui est parvenue à imposer ses processeurs chez les principaux hyperscalers.

L’offre OCI ne fait pas exception. Elle comprend de l’Ampere jusqu’au niveau « toujours gratuit ».

On en trouve désormais aussi au catalogue DBaaS, avec jusqu’à 57 vCPU. Et des limites parmi lesquelles :

– Absence de prise en charge d’Oracle Database édition Standard

– Déploiement mononœud uniquement

– Pas de support des bases de données qui exploitent le KMS d’OCI

– Impossibilité de restaurer une sauvegarde sur des instances x86 et vice versa

Oracle Database… aussi sur Apple Silicon

Cette version Arm ne supporte pas encore certaines composantes de l’écosystème Oracle. Par exemple, OCFS, la bibliothèque ASM, l’environnement maison monté autour du langage R et les backups vers les appliances ZDLRA. Les migrations impliquant des tablespaces transportables peuvent par ailleurs rencontrés des problèmes en cas de schémas complexes.

L’offre DBaaS sur socle Ampere est vendue au vCPU. Un dimensionnement plus fin, donc, que sur Intel et AMD (2 vCPU).

Maintenant qu’Apple fait des Mac Arm, peut-on imaginer y installer Oracle Database ? Oui, à en croire un test effectué sur un modèle en M2, avec une VM Parallels tournant sous Oracle Linux 8.8. La conclusion : en termes de performances, on est au niveau d’une appliance Exadata en 1/4 ou 1/8 de rack. Avec, dans la configuration par défaut (8 cœurs CPU exploités), un pic à 3,77 millions d’IOPS et 103 Go/s de bande passante. Attention toutefois à ces valeurs, les I/O ayant été gérés en mémoire.

Pour faire la même avec VirtualBox, il faudra encore attendre. Entre six mois et un an, au dernier pointage : le logiciel est encore en phase bêta sur Apple Silicon.

Photo d’illustration © Sundry Photography – Adobe Stock