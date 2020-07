Oracle propulse Dedicated Region Cloud@Customer

Le service cloud d’Oracle porté dans les datacenters des clients, Cloud@Customer, s’enrichit de nouvelles offres.

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer rend disponible l’ensemble des services Oracle Cloud de deuxième génération, dont Autonomous Database et les applications SaaS de l’éditeur, dans les datacenters des clients. Le service est entièrement géré par Oracle. Les entreprises bénéficient des mêmes interfaces de programmation (API) et accords de niveau de service (SLA) que dans les régions couvertes par son cloud public.

Les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes soucieux de localisation des données, sécurité et conformité sont ciblés. Mais à quel prix ?

Les clients paient uniquement pour les services qu’ils utilisent, a déclaré la firme américaine, avec un engagement minimum sur trois ans de 500 000 dollars de dépenses par mois. Un investissement stratégique non négligeable pour les entreprises.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

« Imaginez, nous prenons tout notre cloud public de deuxième génération – et je dis bien tout – pour le placer derrière votre pare-feu, dans votre centre de données », a déclaré le cofondateur et CTO d’Oracle, Larry Ellison, mercredi lors d’une session Live.

D’autres fournisseurs de services de cloud public proposent aux clients de disposer en interne, sur site (on-premise), d’une partie de ces services. C’est le cas par exemple avec Amazon Web Services (AWS) Outposts. Mais toutes les données ne sont pas localisées sur site. Avec Oracle Cloud@Customer, « vos données ne quittent jamais votre datacenter, sauf si vous le souhaitez », a insisté le dirigeant. Le modèle hybride a le vent en poupe.

En plus de Dedicated Region Cloud@Customer, Oracle a annoncé la disponibilité d’Autonomous Database sur Exadata Cloud@Customer, comme l’éditeur de Redwood Shores (Californie) l’avait envisagé depuis plusieurs mois.

Crédit Agricole CIB, NTT DoCoMo et Samsung SDS font partie des grands comptes utilisateurs. Avec cette offre, la base de données à gestion automatisée d’Oracle peut fonctionner dans les datacenters de clients, seule ou couplée à d’autres services dans le cadre de Dedicated Region Cloud@Customer.

Le déploiement d’Autonomous Database sur Exadata Cloud@Customer peut se faire en « moins d’une semaine », celui d’une région dédiée Cloud@Customer nécessite « quelques semaines », a précisé Oracle. Est-ce suffisant pour rejoindre le top 5 mondial du cloud ?

