OVHcloud : dans l’ombre du recours collectif, des actions contentieuses

Cette fois-ci, c’est la bonne ? Ziegler & Associés, le cabinet d’avocats qui porte le recours collectif contre OVHcloud après l’incendie de Strasbourg, affirme être près d’envoyer les lettres de mise en demeure. Pas toutes dans un premier temps, certains clients devant encore lui communiquer des éléments. Mais d’ici à fin juin, tout sera parti, nous assure-t-on.

Initialement, il était question de lancer la démarche autour de la mi-avril. Ziegler & Associés nous avait en tout cas communiqué cette échéance fin mars. En parallèle, le cabinet avait fourni une estimation de préjudice global : 12 millions d’euros. Il l’a, depuis, revue à la baisse : désormais, il est question de 10 M€. Le nombre de participants au recours, lui, n’a pas changé : toujours autour de 140. Pour l’un d’entre eux, le préjudice est estimé à 3,2 M€.

Du côté d’OVHcloud, on invoque notamment l’argument de la force majeure. Le 28 février dernier, date de clôture de son premier semestre fiscal 2022, l’entreprise disait avoir reçu 410 réclamations et demandes d’information de la part de clients prétendant avoir été touchés. Avec, dans certains cas, des demandes de dédommagement pécuniaire « en général pour des montants individuels faibles, ou […] pas chiffrées ».

Six dossiers contentieux pour OVHcloud

OVHcloud estime infondées la plupart de ces demandes. Et assure que pour l’essentiel des autres, les gestes commerciaux accordés compensent largement les éventuels préjudices subis. À la date de publication de ses résultats financiers (14 avril 2022), l’hébergeur recensait six dossiers au stade contentieux. Pour couvrir les effets du sinistres (frais d’expertise et de procédure, actions en responsabilité), il a provisionné, au dernier pointage, 26,4 M€.

Au 28 février, le montant accordé en gestes commerciaux atteignait 24,3 M€. Un montant imputé en partie sur les revenus du semestre (382 M€ ; +14,3 % sur un an). En l’occurrence, à hauteur de 1,7 M€ sur le segment cloud privé, 0,9 M€ sur le segment cloud public et 0,3 M€ sur le segment « Web Cloud et autres ».

L’incident pèse lourd sur le résultat opérationnel. Positif l’an dernier (19,9 M€), il est cette fois négatif (-20,9 M€). Conséquence : les pertes d’OVHcloud augmentent, à 26,3 M€ contre 6,5 M€ un an plus tôt. Le groupe a toutefois encaissé, en septembre 2021, une indemnité d’assurance de 58 M€.

Photo d’illustration © OVHcloud