PAM : Wallix lance la version 8 de Bastion

Le spécialiste français du Privileged Access Management (PAM) lance Bastion 8, la nouvelle version de sa suite logicielle de protection des accès à privilèges.

» Bastion 8 permet de réduire la surface d’attaque des infrastructures et se déploie facilement dans tous les environnements IT, DevOps, OT et industriels » affirme Didier Cohen, Chief Product Officer de Wallix.

Parmi les nouveautés de la version 8, on trouve une implémentation du principe du moindre privilège. : » Une fois la tâche administrative réalisée, l’accès à privilège est retiré, ne laissant aucun privilège inutile sur l’infrastructure : c’est le Zero-Standing-Privilège Access Management. » revendique Wallix. Par ailleurs, » les utilisateurs peuvent travailler à plusieurs sur une session d’administration, avec un superviseur qui visualise en temps réel le travail de ses administrateurs et peut mettre fin à toute opération dangereuse instantanément. » ajoute l’éditeur.

Bastion 8 cohabite avec le legacy

L’éditeur argumente aussi sur la conception modulaire qui permet des déploiements par étapes et de maintenir les solutions existantes pour et maintenir le legacy et les investissements inhérents.

La solution est disponible en mode licence pour une utilisation sur site ou en mode services managés via une plateforme Cloud.

En pleine crise de covid-19, l’éditeur avait annoncé, début mai, Wallix Trustelem, pour la gestion des identités et accès as-a-Service (IdaaS). Une solution issue de l’acquisition, pour 1 million €, de la société Trustelem qui intègre les fonctions de gestion et contrôle des accès pour les applications, d’authentification unique (Single Sign-On – SSO) et d’authentification multi-facteurs (multi-factor authentication – MFA).

La solution permet aux employés de s’authentifier au portail d’accès de l’entreprise, puis de fédérer l’accès aux différentes applications avec un seul portail unifié accessible par Internet.