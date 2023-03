PC et tablettes : il n’y a pas (encore) d’embellie

La demande est atone et les conditions macro-économiques défavorables. Le marché combiné des PC et tablettes s’en ressent.

Dans ce contexte, le cabinet IDC révise à nouveau à la baisse ses prévisions.

La société d’études de marché prévoit dorénavant que les ventes en volume d’ordinateurs personnels « traditionnels » reculent de -10,7% par rapport à leur niveau de 2022.

Le repli serait plus marqué encore (-12%) pour les tablettes (détachables et ardoises).

Le marché dans son ensemble serait ainsi en décroissance de -11,2% à 403,1 millions d’unités écoulées auprès de revendeurs et clients finaux (260,8 M de PC et 142,3 M de tablettes sur l’année).

Soit un niveau inférieur au niveau pré-pandémique (2019), rappelle IDC.

PC et tablettes : une reprise en 2024

La fin de vie de Windows 10 et la montée en puissance de Windows 11 stimuleraient les renouvellements de PC en 2024 et 2025. Le secteur éducatif, de son côté, opterait plus volontiers pour des Chromebooks sous ChromeOS et des tablettes sous Android.

Apple et ses Mac, malgré des gains sur le segment Entreprise ces derniers trimestres, resteraient en retrait par rapport aux terminaux équipés des OS de Microsoft (Windows) et de Google (Ancroid et Chrome OS) au cours des deux prochaines années.

« La demande commerciale, tant de la part des entreprises que des écoles, reste un point positif, car le travail hybride et les déploiements pour chaque utilisateur dans les écoles ont augmenté la taille du marché potentiel total », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC.

Selon une autre société d’analystes (Gartner), les dépenses consacrées aux terminaux – PC, tablettes, smartphones – devraient à nouveau chuter cette année. La plupart des clients repoussant le renouvellement de dispositifs dans lesquels ils ont déjà beaucoup investi.

Malgré tout, la plupart des investissements informatiques « restent à l’abri de la récession ».

Le segment des logiciels (+9,3% de croissance attendue désormais) et celui des services informatiques (+5,5%) seraient à nouveau les mieux orientés cette année 2023.