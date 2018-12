Pierre-Yves Albrieux prend les rênes de Suse France

Réputé pour sa distribution Linux SUSE Linux Enterprise destinée à l’utilisation en entreprise mais aussi pour son activité dans le SDS et son appartenance à la Fondation Ceph, Suse a nommé Pierre-Yves Albrieux à la tête de SUSE France. Il va endosser le rôle de Country Manager France.

Une expérience largement forgée au sein de Suse

Pierre-Yves Albrieux succède à Christophe Tonnerre, directeur Europe du Sud de SUSE, qui estime que « l’expérience de Pierre-Yves, sa connaissance du marché, de l’écosystème SUSE et des attentes de nos clients sont autant d’avantages pour conduire avec pertinence et efficacité l’évolution de notre activité en France. »

Avec cette nomination, l’éditeur allemand affiche ses ambitions dans l’Hexagone où il entend gagner en notoriété.

Pierre-Yves Albrieux va en effet prendre en charge le développement et la croissance de Suse en France. Il est également question d’assurer le recrutement de nouveaux collaborateurs. Un témoignage de plus des ambitions affichées par l’éditeur en France.

S’il endosse un nouveau rôle au sein de Suse, Pierre-Yves Albrieux s’est forgé une solide expérience dans le domaine informatique. Il a ainsi rejoint Suse en 2010 pour assurer le rôle de Directeur de clientèle Junior puis Grands Comptes.

En mai 2017, Il prenait la Direction commerciale.

Suse gagne du terrain en Europe

Selon Pierre-Yves Albrieux, « SUSE affiche une dynamique de croissance très forte en Europe. Une tendance tout aussi challengeante qu’excitante ».

Et d’ajouter, au sujet de l’open source ancrée dans la culture du groupe, que « l’open source au sein de SUSE est une philosophie et une approche qui sous-tend chacune de nos actions. Elle est au cœur de notre façon de concevoir les logiciels, de notre collaboration avec nos partenaires, nos clients et de notre implication au sein des communautés. Dans un monde de l’open source en pleine mutation, accompagner le développement et la croissance de SUSE est une mission exaltante. »