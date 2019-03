Planification : SAP Analytics Cloud mixe IA et langage naturel

SAP renforce sa solution de planification d’entreprise pour faciliter l’interrogation en langage naturel des données et en automatiser l’exploration.

SAP a confirmé étendre les capacités de traitement de sa solution de planification et d’analyse prédictive SAP Analytics Cloud. Une offre dopée à l’intelligence artificielle (IA).

En plus des capacités d’analyse temps réel existantes, les fonctionnalités améliorées de recherche d’informations (« search to insight ») sont conçues pour faciliter l’interrogation en langage naturel des données de l’entreprise. Aussi, la fonction renforcée de découverte intelligente (« smart discovery ») permet d’automatiser l’exploration de données.

Par ailleurs, la fonctionnalité « smart predict » couplée à l’apprentissage automatique (Machine Learning) permet aux analystes d’affaires de former des modèles de prédiction « pour prédire les résultats futurs », selon les promoteurs de l’offre.

Entreprise collaborative

Finance, RH, ventes, marketing, informatique, logistique…

Les plans de développement d’affaires peuvent être créés et ajustés dans SAP Analytics Cloud ou des solutions tierces, dont Microsoft Excel. De surcroît, SAP Analytics Cloud donne accès à plus de 100 sources de données supplémentaires, portant le total à plus de 250.

Enfin, les utilisateurs de SAP Analytics Cloud bénéficient d’un accès direct aux données d’autres applications phares de l’éditeur allemand de logiciels, parmi lesquelles : les entrepôts de données Business Warehouse et BW/4HANA 2.0, la base HANA, la suite décisionnelle (BI) BusinessObjects ou encore les ERP S/4HANA et SAP/4HANA Cloud.